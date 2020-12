Governo: Berlusconi, convergenza per il bene del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i giovani e il lavoro, "considero necessario investire importanti risorse per riqualificare l'istruzione tecnica superiore, per la digitalizzazione, finanziando appositi voucher e per garantire la parità scolastica, ovvero la libertà per tutti di scegliere l'offerta educativa". La scuola paritaria, che svolge una funzione sociale preziosa, è la grande dimenticata di questa "Proposte concrete, che ancora una volta mettiamo a disposizione del Paese. Confido - conclude Berlusconi - che al di là delle ragioni di schieramento si possa trovare una convergenza sulle concrete esigenze del Paese". (Res)