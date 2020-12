Ue: ministra Bonetti su Recovery fund, c'è in ballo il futuro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in una intervista a "la Repubblica" spiega che "Italia viva ha posto delle questioni molto serie: si tratta di stabilire come sarà l'Italia nei prossimi 30 anni. La ripartenza dopo la pandemia dipenderà dal modo in cui si deciderà di spendere i 209 miliardi del Recovery che valgono quanto dieci finanziarie e hanno bisogno di un confronto serio sia in Parlamento, sia nel Paese, che vuol dire forze sociali, comuni e Regioni". "Il presidente del Consiglio - aggiunge - deve rispettare le prerogative delle Camere e del governo e non può disegnare da solo un piano di tale portata: serve grande condivisione delle priorità e dei progetti necessari a rendere lo Stato più competitivo e moderno". C'è però chi pensa che II Recovery sia solo un pretesto per arrivare al rimpasto e all'ingresso di Renzi nel governo. "Sono solo speculazioni di chi rifiuta di capire qual è la vera posta in gioco. Ripeto: il futuro dell'Italia. Chi pensa sia solo un tema di poltrone è in malafede. Renzi lo ha detto in modo molto chiaro: se le norme sulla governance del Recovery e sulla Fondazione per la Cybersicurity verranno inserite in legge di Bilancio con un emendamento, Italia viva non voterà il Bilancio. E i nostri posti nell'esecutivo sono a disposizione". Ma sono entrambe ipotesi ormai archiviate. "Me lo auguro. Ora Iv è impegnata a migliorare il Bilancio In Parlamento. Della verifica abbiamo letto solo sui giornali. La questione non è un singolo atto, ma la politica. Bisogna affrontare i problemi in maniera condivisa lo dobbiamo al Paese, che non deve solo uscire dal tunnel, ma essere accompagnato nella ripartenza", ha concluso Bonetti. (Res)