Economia: de Vecchi (Intesa Sanpaolo), dalla banca sei miliardi per l'economia circolare

- L'innovazione "è un fattore di competitività imprescindibile. Per questo nel 2014 Intesa Sanpaolo ha scelto di costituire un'area di governo dedicata all'innovazione, per esplorare nuovi trend, individuare nuovi modelli di business, investire in progetti di ricerca applicata e startup ad alto potenziale e accelerare la transizione verso la Circular Economy, per fare del Gruppo il motore di una nuova economia attenta al sociale e rispettosa dell'ambiente", spiega a "La Stampa" Guido de Vecchi, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il supporto alla circular economy è un pilastro del Piano 2018-2021 del Gruppo guidato da Carlo Messina. "Nel triennio la Banca ha messo a disposizione un Plafond Circular da 5 miliardi di euro, aumentato a 6 dopo l'acquisizione di Ubi, che prevede linee di credito a condizioni vantaggiose per le aziende clienti del Gruppo, che rispettano i criteri di ammissibilità definiti dall'Innovation Center con la Ellen MacArthur Foundation". A sostegno del Plafond, Intesa ha collocato il primo sustainability bond con un'emissione di 750 milioni di euro con una domanda di oltre 3,5 miliardi. "Il cambiamento in atto punta a slegare la produzione dallo sfruttamento delle materie prime esauribili e la Commissione Europea ha raccolto la sfida dedicando una parte importante del Recovery Fund alla green economy. Intesa Sanpaolo - conclude de Vecchi - si è attrezzata da tempo su questo fronte così da poter fare la nostra parte per una ripresa duratura e sostenibile nel lungo periodo". (Rin)