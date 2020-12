Medio Oriente: incontro fra ministri Commercio Gcc dopo sviluppi su riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri del Commercio e dell’Industria del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) hanno tenuto ieri un incontro in videoconferenza, con la partecipazione del Qatar, a seguito degli ultimi sviluppi in direzione di una riconciliazione nella crisi del Golfo. Secondo i media qatarioti, Ali bin Ahmed al Kuwari, ministro del Commercio e dell’Industria di Doha, ha partecipato all’incontro per discutere del rafforzamento del commercio interno al Gcc. Durante l’incontro sono stati affrontati vari temi, fra tutti l’integrazione commerciale fra i paesi del Gcc, le sfide che affronta il lavoro congiunto dei paesi del Golfo e la presentazione di proposte adeguate per superare queste difficoltà. Il gruppo di ministri ha anche preso in esame la performance del commercio intra-Gcc, le politiche per rafforzare le esportazioni e il confronto fra commercio interno all’organizzazione e commercio con l’Unione europea nel periodo compreso fra il 2012 e il 2019. (Res)