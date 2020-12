Ict: commissario Breton al "Corriere della Sera", la Ue limiterà i giganti statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani la Commissione presenta la revisione delle regole Ue per i servizi e i mercati digitali, con due importanti atti legislativi: il Digital Services Act (Dsa) e il Digital Market Act (Dma), che hanno l'obiettivo di combattere le posizioni dominanti dei Big Tech e di impedire comportamenti sleali nei mercati digitali, ma anche di aumentare la responsabilità delle piattaforme e degli intermediari online sui contenuti che ospitano. "La Dsa è un atto legislativo trasversale. Quello che è autorizzato nel mondo fisico dovrà continuare a essere permesso online ma quello che è vietato offline dovrà esserlo anche online", spiega al "Corriere della Sera" il francese Thierry Breton, super commissario Ue al Mercato interno. "La crisi ha messo ancora più in evidenza la centralità delle grandi piattaforme e la necessità di regolarle - prosegue Breton - come la crisi finanziaria del 2008-2009 aveva messo in evidenza il bisogno di regole per le grandi banche sistemiche". "Non sono regole contro qualcuno — sottolinea — ma cambieranno in modo significativo il modo di agire delle grandi piattaforme". (segue) (Res)