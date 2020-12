Ict: commissario Breton al "Corriere della Sera", la Ue limiterà i giganti statunitensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi c'è il Dma: "Regole ex ante per i gatekeeper, perché sono più efficaci e immediate, con sanzioni finanziarie molto significative fino allo smembramento. Ci siamo concentrati sui criteri oggettivi, quantitativi. Toccheranno è chiaro un certo numero di imprese, i gatekeeper. È chiaro: piccole aziende piccole responsabilità, grandi industrie grandi responsabilità". Il commissario ha avuto "contatti sia con l'amministrazione Usa in corso sia con quella futura. Ma il nostro obiettivo è proporre una regolamentazione per cittadini e le imprese europei. Non si tratta di eccesso di regolazione. E' importante che si capisca che non facciamo questo contro qualcuno". Poi spiega in che modo l'Ue può chiedere lo smembramento di un gruppo Usa. "Gli strumenti che abbiamo già a disposizione per la concorrenza li abbiamo trasposti nella regolamentazione ex ante: se un gruppo non rispetta le regole del Digital Market Act in modo ripetuto si può arrivare a chiedergli la separazione strutturale sul mercato europeo", ha concluso Breton. (Res)