Iraq: 42 terroristi dello Stato islamico uccisi in un'operazione a sud di Mosul

- Il Servizio antiterrorismo (Cts) dell’Iraq ha ucciso 42 terroristi affiliati allo Stato islamico, fra cui il cosiddetto “governatore del settore del Tigri”, in un’operazione condotta presso Mosul, nel nord del Paese.Secondo quanto riferito dal portavoce del comandante in capo delle forze armate, Yehia Rasool, “su indicazione del comandante in capo delle forze armate (il primo ministro Mustafa al Kadhimi) e sotto la supervisione diretta del capo del Cts è stata lanciata l’operazione ‘torrente in piena’, in cui le forze del Cts hanno effettuato un’incursione nel cosiddetto ‘settore del Tigri’, in cui sono attive bande dell’Is, nella regione di Ain al Jahsh, a sud della città di Mosul”.L’operazione, durata due giorni consecutivi, “ha causato l’uccisione di 42 elementi terroristici delle bande dell’Is, incluso il cosiddetto ‘governatore del settore del Tigri’, noto come Baraa, il suo vice, Abu Mahmoud, e il responsabile comunicazione del settore, noto come Abu Sayyaf”, e ha permesso il ritrovamento di armi e munizioni utilizzati dai gruppi terroristici, prosegue Rasool.(Res)