Siria-Iraq: media, milizie irachene trasferiscono ex esponenti Stato islamico a Boukamal

- Le milizie irachene Pmu (unità di mobilitazione popolare) e Kataeb Hezbollah, che controllano il confine siro-iracheno, fanno arrivare ex combattenti dello Stato islamico (Is) nella città siriana di Boukamal, in cambio di somme di denaro. Lo riferisce il sito locale "Al Furat", secondo cui le milizie trasferirebbero alcuni elementi legati all’Is nella città, attualmente sotto il controllo delle forze di Damasco e di forze legate all’Iran, per permettere loro di ricercare proprietà e oggetti seppelliti prima dell’attacco che ha sottratto la zona all’autorità dell’organizzazione terroristica. Secondo il portale, tuttavia, le milizie non permettono agli esponenti dell’Is di restare a Boukamal per più di tre giorni. I valichi di confine non ufficiali, prosegue il portale, richiedono somme comprese fra i 1.500 e i 2.000 dollari per il passaggio di una sola persona. (Res)