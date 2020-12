Sardegna: Regione stanzia 1,8 milioni per le scuole civiche di musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione e 800mila euro per le suole civiche di musica della Sardegna. Li ha stanziati la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale della Cultura, Andrea Biancareddu. Lo scopo è quello di concorrere alla diffusione sul territorio regionale dell'istruzione musicale come elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani. Per le scuole civiche finanziate per la prima volta nell'anno scolastico 2019/2020, è stato fissato un massimo concedibile pari al 80 per cento del contributo spettante (comunque non superiore a quanto concesso nell'anno 2019/2020). Per le scuole di nuova istanza nell'anno scolastico 2020/2021, è stato fissato un massimo concedibile pari al 70 per cento del contributo spettante (comunque non superiore a 20 mila euro per i Comuni singoli e a 30 mila euro le aggregazioni di Comuni). Entro il termine ultimo di presentazione sono risultate 39 scuole, di cui 35 già finanziate nelle scorse annualità, una finanziata solo nell'anno scolastico 2019/2020 e tre nuove istanze per l'anno scolastico 2020/2021. Nel programma di finanziamento sono state inserite tutte e 39 le scuole che hanno concluso l'iter. (segue) (Rsc)