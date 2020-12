Sardegna: Regione stanzia 1,8 milioni per le scuole civiche di musica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso del 2020 - sottolinea Biancareddu - a causa delle contingenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, l'iter procedimentale è stato necessariamente modificato con diverse fasi e tempistiche. Sono state infatti approvate delle modifiche ai criteri vigenti per adattare la situazione all'emergenza epidemiologica da SARS-COV2 e permettere così a tutte le scuole di svolgere l'attività programmata, compatibilmente con le norme statali. In particolare, oltre a semplificazioni sulla rendicontazione dei costi, sull' ammissibilità di nuove spese e sull'eliminazione delle settimane minime di lezione, è stato consentito lo svolgimento dell'attività didattica in modalità telematica a distanza, al pari delle scuole di ogni ordine e grado". (segue) (Rsc)