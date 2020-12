Sardegna: Regione stanzia 1,8 milioni per le scuole civiche di musica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione, nel rispetto dalle norme, per la programmazione dei contributi per l'anno scolastico 2020/2021, ha destinato 1 milione e 800 mila euro di cui 116.663 quale somma aggiuntiva uguale per tutti e finalizzata a ristorare parzialmente le scuole civiche per i costi sostenuti per la sanificazione degli ambienti e le procedure adottate per consentire lo svolgimento delle lezioni garantendo il distanziamento (contributo per spese Covid-19). Finanziati i Comuni di Cagliari, Cabras, Cuglieri, Domusovas, Fonni, Ghilarza, Iglesias, Lanusei, Macomer, Mandas, Marrubiu, Nulvi, Nuoro, Olbia, Oristano, Orosei, Ossi, Ozieri, Paulilatino, Porto Torres, Quartu, Samugheo, San Sperate, Sant'Antioco, Santa Teresa, Selargius, Siniscola, Sinnai, Suelli, Tempio, Torralba, Unione dei Comuni del Sarrabus, Valledoria, Villacidro, Morgongiori, Golfo Aranci, Monserrato, Tuili, Unione Nora Bithia. (Rsc)