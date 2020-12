Qatar-Siria: ministro Esteri Al Thani riceve presidente Coalizione nazionale siriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ha ricevuto ieri nella capitale Doha il presidente della Coalizione nazionale siriana (raggruppamento di forze d’opposizione al governo di Damasco), Nasr Hariri. Nel corso dell’incontro, riferisce il sito della Coalizione, i due hanno discusso della situazione sul campo e degli ultimi sviluppi politici in Siria. Hariri in particolare ha discusso del processo politico e dei risultati della quarta sessione del comitato ristretto della Commissione costituzionale, riunitasi recentemente a Ginevra: il presidente della Coalizione, riferisce il sito, ha sottolineato che il “regime di Assad” continua a tentare di impedire il raggiungimento di una soluzione politica della crisi sulla base delle risoluzioni internazionali, su tutte la Dichiarazione di Ginevra e la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza. Al Thani e Hariri si sono inoltre soffermati sulla situazione umanitaria nelle aree soggette al controllo dell’opposizione: Hariri ha sottolineato la necessità di aumentare il sostegno ai civili, e al cosiddetto Governo siriano ad interim, per facilitare ad esso il compito di amministrare quelle zone. (Res)