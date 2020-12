Imprese: Danone nomina Cabanis vice presidente non esecutivo del Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danone ha annunciato la nomina di Cecile Cabanis a vicepresidente non esecutivo del consiglio di amministrazione. "Sono particolarmente felice che Cecile Cabanis abbia accettato la mia proposta di assumere una posizione rafforzata nel consiglio come vice presidente. La sua conoscenza intima dell'azienda da sedici anni e la sua esperienza all'interno del consiglio saranno dei preziosi aiuti in questa fase di trasformazione", ha affermato in un comunicato Emmanuel Faber, amministratore delegato di Danone. Cabanis occupava il posto di direttrice generale responsabile delle finanze. La società ha nominato anche Gilles Schnepp, ex amministratore delegato del gruppo Legrand, specializzato in infrastrutture elettriche, membro del consiglio di amministrazione. Schnepp sostituirà Gregg Engles, che ha deciso di rassegnare le dimissioni. (Frp)