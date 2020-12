Libano: scioperi contro governo per prevista riduzione sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati libanesi hanno annunciato scioperi e mobilitazioni per protestare contro l’intenzione del governo di ridurre i sussidi per l’importazione di beni di prima necessità, mentre si ritiene che la decisione dell’esecutivo possa interrompere del tutto l’arrivo di alcune merci nel paese, alla luce del calo delle importazioni causato dalla crisi monetaria. “Abbiamo preso la decisione di aumentare la mobilitazione e gli scioperi. Non accetteremo nessuna proposta o discorso relativo alla rimozione dei sussidi”, ha dichiarato il presidente delle Unioni dei trasportatori in Libano, Bassam Talis, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". Le riserve di valuta forte della Banca centrale del Libano sono calate considerevolmente, perché si sono ridotte le rimesse in valuta forte, a causa della crisi economica, e la Banca ha garantito valuta per le importazioni di prodotti essenziali come carburante, medicinali, farina e alcuni tipi di prodotti alimentari. La scorsa settimana, a fronte della crisi delle riserve, il governo ha iniziato colloqui per razionalizzare i sussidi, decisione che ha suscitato polemiche e timore di una crisi ancora più forte. (Res)