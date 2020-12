Francia: Le Drian, pesiamo nelle crisi internazionali quando prendiamo l'iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha un peso nelle crisi internazionali solo quando prende l'iniziativa e spesso c'è solo la Francia a prendere l'iniziativa. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Yves Le Drian. La Francia "non regola da sola le cose ma ha la capacità di riunire attorno a sé" ed "è quello che dimostra la nostra singolarità e la nostra forza", ha detto il capo dello diplomazia francese. Le Drian spiega che al momento, dopo l'elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti, "le nuove autorità statunitensi hanno rifiutato ogni contatto rimanendo fedeli al principio 'una presidenza alla volta'". "Tre sfide saranno affrontate in modo nuovo. Prima di tutto il clima. Biden ha confermato la sua intenzione di tornare nell'accordo di Parigi sul clima, una questione che non è secondaria al momento in cui l'Unione europea ha deciso di aumentare il suo livello di emergenza", ha affermato il ministro. (segue) (Frp)