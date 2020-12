Francia: Le Drian, pesiamo nelle crisi internazionali quando prendiamo l'iniziativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poi c'è il tema dlela sanità – continua Le Drian –. La nuova amministrazione Usa ha annunciato la sua volontà di tornare nell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e di agire per l'universalizzazione dei vaccini. Infine l'accordo sul nucleare iraniano. Anche in questo caso Biden potrebbe decidere un reintegro nel Jcpoa (Piano d'azione globale congiunto, l'accordo sul nucleare iraniano)". Il titolare de Quai d'Orsay ha parlato poi delle sanzioni contro la Turchia, spiegando che ne verranno prese altre se Ankara "non cambierà atteggiamento". In merito all'immagine della Francia dopo l'elezione di Emmanuel Macron alla presidenza nel 2017, Le Drian afferma che "è migliorata". Il capo dello Stato "è diventato imprescindibile nelle crisi. Cerca nelle situazioni difficili di far sentire la voce della Francia, segnare i valori della Repubblica e ricordare che come membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu manteniamo il nostro posto nel mondo", ha aggiunto. (Frp)