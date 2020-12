Da oggi per gli Usa il Sudan non è più considerato un fiancheggiatore del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla giornata odierna il Sudan non è più considerato dagli Stati Uniti un Paese fiancheggiatore del terrorismo. È quanto si legge in un post dell’ambasciata Usa a Khartum. “Il periodo di notifica al Congresso di 45 giorni è scaduto e il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha firmato una notifica in cui si afferma che la revoca della designazione di Stato fiancheggiatore del terrorismo per il Sudan è effettiva a partire da oggi (14 dicembre)”, si legge nel post.In precedenza, il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ufficialmente al Congresso che il Sudan non è più considerato dal punto di vista del ramo esecutivo come uno Stato che sponsorizza il terrorismo. L'accordo è stato raggiunto in cambio di un accordo in cui si stabilisce che il Sudan paghi 335 milioni di dollari alle vittime del terrorismo negli Stati Uniti.Gli Usa avevano incluso il Sudan nell'elenco degli Stati fiancheggiatori del terrorismo il 12 agosto 1993 e nel 1997 hanno imposto sanzioni contro Khartum, limitando la capacità delle banche sudanesi di lavorare con partner stranieri.(Res)