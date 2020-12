Libia: deputato Takbali, Turchia può ostacolare i negoziati con attacchi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro della Camera dei Rappresentanti libica (parlamento di Tobruk), Ali al Takbali, ha affermato che la Turchia potrebbe “intraprendere un attacco militare, anche limitato, per ostacolare i negoziati per risolvere la crisi libica, sia attraverso i suoi alleati politici nel Governo di accordo nazionale o i leader delle milizie". "La Turchia vuole contrastare tutti i negoziati a tutti i livelli, in particolare la pista militare e le riunioni del Comitato militare misto 5 + 5, non solo il Forum di dialogo politico", ha aggiunto al Takbali in dichiarazioni alla stampa. L'incidente della nave che è stata recentemente fermata dall'autoproclamato Esercito nazionale libico al largo della Cirenaica, e successivamente liberata, "è l'ultima tappa di queste provocazioni, e non sarà l'ultima", ha detto al Takbali, citato dal quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”. (Lit)