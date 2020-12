Libia: proposte dell'Onu al Forum del dialogo per superare il quorum del 75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte del Foro di dialogo politico (Lpdf) ha dichiarato che la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha presentato due nuove proposte per superare "la crisi del quorum dei voti del 75 per cento sulla seconda e terza opzione per i candidati al nuovo Consiglio presidenziale e del governo libico". Secondo la fonte, citata dall'emittente televisiva "Libya al Ahrar", la prima proposta richiede l'approvazione del processo di voto da parte dei due terzi dei membri, e la seconda del 61 per cento. Le due proposte richiedono l'ottenimento della maggioranza assoluta in ciascuna regione (Cirenaica, Fezzan e Tripolitania). La riunione dei membri del Forum per il dialogo politico è stata avviata giovedì in videoconferenza per dare seguito alla discussione sul voto sul meccanismo di selezione del nuovo governo, sulla base dei risultati dell'ultima votazione sui meccanismi proposti. Il 5 dicembre ha vinto la seconda proposta dei meccanismi di nomina presidenziale e governativa, che prevede che ogni regione nomini due persone, e poi uno di loro venga scelto tra tutti i membri del Forum di dialogo. (Lit)