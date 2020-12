Brexit: Barnier, accordo ancora possibile, negoziati proseguono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ancora possibile un nuovo accordo commerciale fra Ue e Regno Unito e i negoziati stanno proseguendo proprio per tentare di risolvere le divergenze sull’accesso alle acque pescose britanniche e le regole di fair play economico per le imprese. Lo ha detto il capo negoziatore della Brexit dell'Unione europea, Michel Barnier, al suo arrivo a Bruxelles per aggiornare gli ambasciatori dei 27 paesi dell'Ue sui colloqui con il Regno Unito. "Stiamo negoziando solo da nove mesi, ci sono voluti almeno cinque anni per tutti gli accordi precedenti. Concederemo ogni possibilità a quest’intesa che è ancora possibile”, ha detto Barnier. Puntiamo a “un buon accordo equilibrato”, ha detto il capo negoziatore, secondo cui “ciò significa due condizioni che non sono ancora state soddisfatte. Concorrenza libera e leale e un accordo che garantisca l'accesso reciproco ai mercati e alle acque. Ed è su questi punti che non abbiamo trovato il giusto equilibrio con gli inglesi. Quindi continueremo a lavorare". (Beb)