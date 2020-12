Brexit: per il capo negoziatore Barnier "un accordo con l'Ue è ancora possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ancora possibile un nuovo accordo commerciale fra Ue e Regno Unito e i negoziati stanno proseguendo proprio per tentare di risolvere le divergenze sull’accesso alle acque pescose britanniche e le regole di fair play economico per le imprese. Lo ha detto il capo negoziatore della Brexit dell'Unione europea, Michel Barnier, al suo arrivo a Bruxelles per aggiornare gli ambasciatori dei 27 paesi dell'Ue sui colloqui con il Regno Unito. "Stiamo negoziando solo da nove mesi, ci sono voluti almeno cinque anni per tutti gli accordi precedenti. Concederemo ogni possibilità a quest’intesa che è ancora possibile”, ha detto Barnier. Puntiamo a “un buon accordo equilibrato”, ha detto il capo negoziatore, secondo cui “ciò significa due condizioni che non sono ancora state soddisfatte. Concorrenza libera e leale e un accordo che garantisca l'accesso reciproco ai mercati e alle acque. Ed è su questi punti che non abbiamo trovato il giusto equilibrio con gli inglesi. Quindi continueremo a lavorare".Il Regno Unito e l'Unione europea hanno deciso di proseguire i colloqui commerciali post-Brexit oltre la scadenza inizialmente prevista per la serata di ieri. L’annuncio è arrivato al termine di un colloquio telefonico avvenuto fra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico Boris Johnson. In una dichiarazione congiunta diffusa ieri, le due parti hanno affermato di essere “intenzionati a questo punto a fare tutto il possibile”. “I nostri team negoziali hanno lavorato giorno e notte negli ultimi giorni e, nonostante il fatto che le scadenze siano state saltate più e più volte non rispettate, pensiamo che a questo punto sia responsabile percorrere il miglio supplementare. Di conseguenza, abbiamo incaricato i nostri negoziatori di proseguire i colloqui per capire se un accordo può essere raggiunto anche in questa fase avanzata”, si legge nella dichiarazione.(Beb)