Libia: i sindaci dei comuni chiedono alla missione Onu di accelerare le elezioni

- Alcuni sindaci libici hanno chiesto alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) di accelerare le elezioni generali nel paese. Ciò è avvenuto durante un incontro con il rappresentante speciale “ad interim” del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams. In una dichiarazione, la missione Onu ha affermato che Williams ha informati i sindaci dei progressi nei colloqui intra-libici politici, militari ed economici. "I sindaci hanno apprezzato l'aggiornamento, ma hanno sollecitato l'accelerazione della transizione verso le elezioni nazionali e hanno insistito sulla rapida attuazione di un processo di decentralizzazione per soddisfare i bisogni fondamentali del popolo libico in termini di fornitura di servizi", ha aggiunto l’Unsmil in una nota. (Lit)