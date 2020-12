Francia: Banca centrale, Pil a +5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil francese salirà del 5 per cento il prossimo anno dopo il crollo del 9 per cento registrato nel 2020. È quanto emerge dalle proiezioni macroeconomiche della Banca di Francia. "L'ipotesi è che l'epidemia (di coronavirus) non cesserà immediatamente e che l'utilizzo generalizzato del vaccino sarà pienamente effettivo alla fine del 2021", fa sapere la Banca di Francia. In questo modo il livello di attività della fine del 2019 ritornerà solo alla metà del 2022". Nel 2023 il Pil tornerà a un livello "meno inabituale", arrivando poco sopra al 2 per cento. Il tasso di disoccupazione dovrebbe invece raggiungere un picco dell'11 per cento nel primo semestre del 2021, prima di scendere al 9 per cento alla fine del 2022. (Frp)