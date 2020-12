Libia: Maiteeq discute della ripresa delle commesse affidate alle aziende spagnole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed Maiteeq, ha discusso con l'ambasciatore di Spagna in Libia, Javier García-Larrache, "le modalità per le aziende spagnole di riprendere il loro lavoro in Libia". Secondo una dichiarazione del Consiglio di presidenza, l'ambasciatore spagnolo ha sottolineato durante l'incontro "la profondità delle relazioni libico-spagnole e la volontà delle aziende spagnole di riprendere il loro lavoro in Libia dopo la riapertura dell'ambasciata a Tripoli prevista all'inizio del prossimo anno”. A sua volta, Maiteeq ha accettato l'invito dell'ambasciatore a visitare la Spagna e ha affermato "la volontà del Governo di accordo nazionale di lavorare per rafforzare le relazioni di cooperazione con la Spagna a tutti i livelli". (Lit)