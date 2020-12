Russia: medico ospedale Omsk, nessuno ha tentato di avvelenare Navalnyj mentre era in coma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna persona non autorizzata ha avuto accesso al reparto dell'ospedale di Omsk dove era ricoverato la scorsa estate l’oppositore russo, Aleksej Navalnyj: lo ha detto il direttore del reparto di tossicologia dell'ospedale di Omsk, Aleksandr Sabaev, smentendo quindi le indiscrezioni pubblicate dall’edizione domenicale del “Times”, secondo cui vi sarebbe stato un secondo tentativo di avvelenare l'attivista. Nei giorni scorsi la testata britannica, citando proprie fonti, ha riferito che nel periodo in cui Navalnyj era in stato comatoso a Omsk si sarebbe verificato un secondo tentativo di avvelenarlo. Secondo i media, gli ufficiali dei servizi speciali russi sono entrati nell'ospedale con quest’obiettivo. "Nessuno, a eccezione degli operatori sanitari, ha avuto accesso alla sua stanza. È tutta una finzione. Non c'è stato alcun avvelenamento", ha dichiarato Sabaev, secondo quanto riferito dal quotidiano russo "Kommersant". Il medico ha aggiunto che i russi hanno già trasferito le immagini della risonanza magnetica ai loro colleghi tedeschi e sono pronti a condividere con loro i campioni dei materiali raccolti durante le analisi cui Navalnyj è stato sottoposto durante il ricovero.(Rum)