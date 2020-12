© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici al consolidamento della scarpata, dalle 20 di questa sera lunedì 14 alle 6 di martedì 15 dicembre, sarà chiusa l'area di servizio "Tevere est" situata nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto, verso Firenze. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Com)