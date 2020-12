Usa: coronavirus, i funzionari della Casa Bianca tra i primi a ricevere il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Membri del personale della Casa Bianca che lavorano a stretto contatto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, saranno tra i primi nel Paese a ricevere il vaccino contro il coronavirus. Lo riferisce il quotidiano "New York Times", ricordando che dopo l'approvazione del vaccino di Pfizer da parte della Food and Drug Administration (Fda), è iniziata negli usa la distribuzione del vaccino, per ora limitata ai lavoratori ad alti rischio nelle strutture ospedaliere e assistenziali. Tramite la vaccinazione immediata, la Casa Bianca punta a interrompere i contagi che si sono verificati ai vertici del potere esecutivo negli ultimi mesi. L'obiettivo è di giungere a vaccinare l'intero personale della Casa Bianca, ma secondo le fonti citate dal quotidiano, inizialmente il vaccino verrà somministrato ai funzionari più vicini al presidente. (Nys)