Usa: uomo apre il fuoco sul concerto di Natale a New York, ucciso dalla Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un individuo armato è stato ucciso da agenti della Polizia di New York ieri, 13 dicembre, dopo aver aperto il fuoco verso un gruppo di persone che assistevano al tradizionale concerto di Natale presso la Cattedrale di San Patrizio, a Manhattan. Due agenti e un sergente del Dipartimento di Polizia di New York erano presenti quando l'uomo ha aperto il fuoco, alle 15.45 di ieri, e hanno reagito ferendolo mortalmente alla testa. Secondo la testimonianza di un membro del consiglio distrettuale di Manhattan, Mark Levine, presente sul posto, l'uomo, apparentemente soggetto a turbe psichiche, ha fatto irruzione nella Cattedrale esplodendo colpi di arma da fuoco in aria. "Gridava che voleva essere ucciso. La Polizia è arrivata immediatamente, e il sospetto è stato colpito". Secondo i resoconti dei media locali, il sospetto, un 50enne, è morto di lì a poco presso il vicino St Luke's Hospital.(Nys)