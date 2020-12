Usa: covid, pacchetto aiuti da 908 miliardi di dollari diviso in due provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge sullo stanziamento di altri 908 miliardi di dollari per interventi a sostegno dell'economia Usa colpita dalla pandemia di coronavirus verrà suddivisa dai proponenti in due provvedimenti distinti. Lo scrive il quotidiano "The Hill", confermando che un gruppo bipartisan di parlamentari del Congresso federale intende presentare il testo della proposta oggi, 14 dicembre. Secondo fonti citate dal quotidiano, il gruppo bipartisan intende presentare separatamente una proposta di legge da 160 miliardi di dollari che include le voci più controverse del pacchetto di stimoli economici: più finanziamenti per Stati e amministrazioni locali indebitati, e tutele in loro favore contro le cause legali relative alle misure di chiusura delle attività economiche e di distanziamento sociale. La seconda proposta, dal valore complessivo di 748 miliardi di dollari, includerà invece le misure che godono di un sostegno parlamentare più vasto, come un nuovo ciclo del programma Paycheck Protection Program per il sostegno alle piccole imprese, nuovi sussidi alla disoccupazione, e un aumento delle risorse per la distribuzione dei vaccini, i test diagnostici e le scuole. (Nys)