Giappone: record di bancarotte nel settore della ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della ristorazione del Giappone ha subito un record di bancarotte nel 2020, in concomitanza con la pandemia di coronavirus e le conseguenti restrizioni agli spostamenti domestici e internazionali. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che rilancia un sondaggio effettuato da Tokyo Shoko Research. Secondo la rilevazione, tra gennaio e novembre 2020 di sono verificate 792 bancarotte di attività con debiti di almeno 10 milioni di yen (96mila dollari), un aumento dell'8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L'industria della ristorazione fatica a ripristinare un adeguato flusso di cassa a seguito dei mesi più difficili dell'emergenza pandemica, e nonostante gli incentivi concessi dal governo per incentivare il turismo domestico. Il maggior numero di fallimenti aziendali nel settore della ristorazione si è concentrato ad Osaka, dove si sono verificate 146 bancarotte di attività; seguono Tokyo, con 129, e Aichi, con 76. Il bilancio complessivo delle bancarotte per il 2020 supererà quasi certamente il record di 800 del 2011, anche a causa del recente ripristino delle misure volontarie di chiusura anticipata varate da Tokyo e da altri governi locali, in risposta al nuovo aumento dei contagi. (segue) (Git)