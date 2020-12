Corea del Sud: coronavirus, cala il numero di tamponi e contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, ha dichiarato oggi che l'adozione del massimo livello di distanziamento sociale richiede una attenta valutazione, nonostante le richieste sempre più pressanti in tal sendo da parte di esperti e di una componente dell'opinione pubblica. Il governo sudcoreano ha frattanto mobilitato le forze armate per rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo sanitario teso a contenere la propagazione della pandemia. Ai militari è stata affidata la condizione dei siti per gli esami diagnostici nell’area metropolitana di Seul durante gli orari notturni e nei fine settimana. (segue) (Git)