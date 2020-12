Cina: Xi ribadisce impegno ad attuazione accordo di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In secondo luogo, secondo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, tutti i paesi devono massimizzare le azioni alla luce delle rispettive circostanze e capacità nazionali", ha affermato il presidente cinese. Xi ha inoltre sottolineato che i paesi sviluppati devono aumentare il sostegno ai paesi in via di sviluppo nel finanziamento, nella tecnologia e nello sviluppo di capacità. In terzo luogo, Xi ha esortato tutte le parti a rafforzare la fiducia e perseguire un nuovo approccio alla governance climatica che implementi una ripresa "verde". Xi ha ricordato che la Cina aumenterà i suoi contributi determinati a livello nazionale e adotterà politiche e misure più vigorose. Xi ha ricordato che il Paese ridurrà le sue emissioni di anidride carbonica per unità di Prodotto interno lordo (Pil) di oltre il 65 per cento rispetto al livello del 2005, aumenterà la quota di combustibili non fossili nel consumo di energia primaria a circa il 25 per cento, aumenterà il volume delle scorte forestali di sei miliardi di metri cubi dal livello del 2005 e portare la sua capacità totale installata di energia eolica e solare a oltre 1,2 miliardi di kilowatt. Xi ha affermato che la Cina, guidata dalla nuova filosofia di sviluppo, promuoverà uno sviluppo economico e sociale più verde sotto tutti gli aspetti, perseguendo uno sviluppo di alta qualità. "Faremo passi concreti per attuare gli obiettivi appena annunciati e contribuiremo ancora di più ad affrontare la sfida climatica globale", ha aggiunto Xi. Il vertice, che mira a prendere nuovi impegni per affrontare il cambiamento climatico e realizzare l'accordo di Parigi, è stato convocato dalle Nazioni Unite, dal Regno Unito e dalla Francia, e in collaborazione con il Cile e l'Italia. (Cip)