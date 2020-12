Business news: Brasile, Iberdrola costruirà due parchi eolici da 149 MW con investimento 73 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Iberdrola, attraverso la sua controllata Neoenergia, costruirà i suoi primi due parchi eolici in Brasile con una capacità totale di 149 MW e che richiederanno un investimento complessivo circa 73 milioni di euro. I parchi "Luzia II" e "Luzia III" saranno realizzati nel comune di Santa Luzia, situato nello stato di Paraíba e dovrebbero entrare in funzione nella seconda metà del 2022. Iberdrola ha evidenziato in una nota il progetto è già stato classificato come beneficiario dell'aiuto del Regime speciale per gli incentivi allo sviluppo delle infrastrutture (Reimi). La controllata di Iberdrola ha una capacità di generazione di oltre 3.500 MW, di cui quasi l'86 per cento è rinnovabile, e dispone di quasi 700 mila chilometri di linee elettriche, gestite dai suoi distributori Cosern, Celpe, Coelba ed Elektro. (Res)