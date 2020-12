Business news: Brasile, vendite al dettaglio crescono 0,9 per cento a ottobre e superano i livelli pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è aumentato a ottobre dello 0,9 per cento su mese e del 8,3 per cento su anno. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) secondo cui si tratta del sesto aumento mensile consecutivo, dopo i pesanti cali registrati a marzo (-2,4 per cento) e aprile (16,6 per cento). Grazie ai sei risultati positivi consecutivi le vendite hanno invertito la tendenza di inizio anno, azzerato le perdite causate dagli effetti della pandemia e segnato una crescita rispetto allo scorso anno. Da gennaio a ottobre le vendite sono aumentate dello 0,9 per cento, mentre nel corso degli ultimi dodici mesi fino a ottobre, l'aumento è pari all'1,3 per cento. Secondo quanto riferito dall'Ibge i principali fattori che influenzano l'attuale andamento delle vendite sono la maggiore offerta di credito, i tassi di interesse più bassi e il reddito per le famiglie proveniente dai bonus covid. (Res)