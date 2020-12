Business news: Bolivia, Camera approva tassa su patrimoni superiori ai 4,3 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati della Bolivia ha approvato il progetto di legge che prevede un’imposta sui grandi patrimoni. La norma, riassume la stampa boliviana, prevede percentuali graduali per il pagamento dell’aliquota: 1,4 per cento per le persone con ricchezze dai 4,3 a 5,7 milioni di dollari; 1,9 per cento per i patrimoni da 5,7 milioni di dollari a 7,2 milioni di dollari e 2,4 per cento per le fortune superiori. Il deputato Omar Yujira, del Movimento al socialismo (Mas), che controlla entrambe le camere del Congresso, ha spiegato che il nuovo tributo raggiungerà 150 cittadini boliviani con un patrimonio di oltre 4,3 milioni di dollari. I deputati hanno approvato anche un progetto di legge che stabilisce il rimborso in contanti dell’Iva per le persone fisiche che abbiano un reddito fino a 9 mila boliviani (circa 1.300 dollari). Il rimborso sarà pari al 5 per cento del valore degli acquisti fatturati. (Res)