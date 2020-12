Giappone: fiducia aziende in ripresa nonostante il clima di incertezza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini di macchinari industriali da parte del settore privato giapponese hanno registrato un balzo del 17,1 per cento su base mensile nel mese di ottobre. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, che cita i dati ufficiali pubblicati dal governo di quel paese oggi, 9 dicembre. Si tratta dell’aumento più significativo mai registrato, a seguito delle forti contrazioni degli investimenti in immobilizzazioni a seguito della pandemia di coronavirus. I consumi privati sono aumentati ad ottobre dell’1,9 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno: si tratta del primo incremento da 13 mesi a questa parte. Nel terzo trimestre 2020 l’economia giapponese è cresciuta ad un tasso annualizzato del 22,9 per cento, un dato migliore rispetto alle attese degli economisti. (segue) (Git)