Giappone: fiducia aziende in ripresa nonostante il clima di incertezza (6)

- Le aziende del Giappone avevano ridotto la spesa in stabilimenti e macchinari per il secondo trimestre consecutivo tra luglio e settembre scorsi, in risposta al calo della domanda di beni causato dalla pandemia di coronavirus. Lo attestano i dati pubblicati dal ministero delle Finanze giapponese il primo dicembre scorso. Gli investimenti delle aziende in immobilizzazioni sono calati del 10,6 per cento annuo nel terzo trimestre, dopo un calo dell’11,3 per cento nel trimestre precedente. (Git)