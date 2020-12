Giappone-Mauritius: Tokyo potrebbe offrire prestiti agevolati dopo l'incidente petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando l'offerta di presitti agevolati per 30 miliardi di yen (289 milioni di dollari) alle Mauritius, dopo l'incidente petrolifero verificatosi al largo del paese insulare lo scorso luglio. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, nel corso di una visita ufficiale al Paese dell'Oceano indiano. Motegi ha tenuto colloqui con il primo ministro delle Mauritius, Pravind Jugnauth, e con il suo omologo Nandcoomar Bodha, cui ha riferito che a partire dal prossimo mese il Giappone fornirà sostegno tecnico per il ripristino dell'ambiente marino e dell'industria della pesca locali. Motegi ha anche aggiunto che il Giappone "considererà positivamente" la richiesta delle Mauritius di prestiti denominati in Yen, per far fronte ai costi dell'incidente e finanziare lo sviluppo della sua economia. Tokyo ha già accettato di stanziare 600 milioni di yen sotto forma di assistenza allo sviluppo, per aiutare le Mauritius a mitigare i rischi legati ai disastri naturali. (segue) (Git)