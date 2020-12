Viabilità: R37, chiuso il ramo di uscita dello svincolo Mazzo di Rho Triulza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sull'R37 Raccordo Fiera di Milano, per lavori di ripristino dei giunti di dilatazione, dalle 8 di giovedì 16 alle 18 di domenica 20 dicembre, sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo Mazzo di Rho Triulza, per chi proviene da Monza. In alternativa, si consiglia di proseguire lungo il Raccordo Fiera in direzione Rho/SS33 del Sempione, uscire dallo svincolo Fiera Milano est e rientrare dallo stesso, in direzione A52/Monza. (Com)