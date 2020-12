© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene con un collegamento a "Direzione Nord"Evento in streaming sul sito del Corriere della Sera (ore 12.30)Si riunisce il consiglio comunaleDiretta online http://milano.videoassemblea.it/ (ore 15.30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani partecipano al primo incontro degli "Stati generali della famiglia" trasmesso in diretta streaming. Presenti, in video conferenza, tra gli altri: il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti, il vicario della Diocesi di Milano Luca Bressan e il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti.Evento online: www.lombardiafamiglia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/lombardiafamiglia (ore 10)Il Gruppo regionale del Partito Democratico terrà una conferenza stampa sulla condizione del trasporto pubblico in Lombardia. Saranno presenti il capogruppo Fabio Pizzul, il capo delegazione in commissione trasporti Gigi Ponti e il presidente della commissione speciale sul Covid Gian Antonio Girelli.Evento online su pagina Facebook Gruppo Pd Lombardia (ore 11.40)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il vicepresidente Fabrizio Sala partecipano a "Direzione Nord"Fondazione Stelline, corso Magenta 61 (ore 12 e ore 15.50)VARIE"Direzione Nord - What comes next". Partecipano, tra gli altri, Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, Elena Bonetti, ministro per le pari opportunità, Antonio Misiani, vice ministro dell'economia e delle finanze, Enrico Pazzali (Presidente Fiera Milano), Anna Ascani, vice ministro all'istruzione, Igor Di Biasio, Ceo (Arexpo), Stefano Buffagni, vice ministro sviluppo economico, Marco Alverà, ad Snam, Andrea Gibelli, presidente Fnm, Marco Patuano, presidente A2AFondazione Stelline, corso Magenta 61, (dalle ore 10 alle 16.30)Presidio sindacati lavoratori dell'Asst Santi Paolo e Carlo che hanno indetto uno sciopero. La mobilitazione prosegue alle 14.30 davanti al Palazzo della Regione Lombardia.Via Antonio di Rudinì 8 (ore 10)Presentazione dei risultati dell'indagine nazionale di Italia non Profit sui bisogni degli enti emersi durante l'emergenza Covid-19 e le visioni di futuro e sostegno al Terzo Settore da parte della filantropia istituzionale.Evento su Zoom: https://zoom.us/j/93721220019?pwd=amNGWHpxL09Oc21WU0VPRkFDNE5QQT09 (ore 11)Webinar "Biotestamento, il diritto di scegliere". Presenti tra gli altri Elio Franzini, rettore dell'Università degli Studi di Milano, Stefania Bastianello, presidente Federazione Cure Palliative e Emilia De Biasi, senatrice e relatrice della legge 219.Evento con iscrizione obbligatoria su https://www.vidas.it/ (ore 17)Edizione 2020 di “Top500+ Monza Brianza e Lodi”, promossa da Assolombarda in collaborazione con PwC e Banco BPM. Interverranno, tra gli altri, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico; Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda; Fabrizio Sala, Vicepresidente Regione Lombardia; Andrea Dell’Orto, Presidente Sede Monza e Brianza di Assolombarda; Francesco Monteverdi, Presidente Sede Lodi di Assolombarda; Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore delegato PwC Italia; Luca Manzoni, Responsabile Corporate Banco BPM.Evento online: https://genioeimpresa.it/top500/ (ore 17)MONZAIl sindaco Dario Allevi è presente alla cerimonia di posa della Stele in memoria delle Vittime monzesi del Covid-19Cimitero Urbano, via Ugo Foscolo (ore 11) (Rem)