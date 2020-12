Business news: Cuba, Diaz-Canel, dal 1 gennaio non più valido il peso cubano convertibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha annunciato che a partire dal 1 gennaio non sarà più valido il "peso cubano convertibile" (Cuc), la moneta equiparata al dollaro statunitense che da decenni accompagna la divisa nazionale (Cup). Dopo aver "effettuato le analisi del caso" e studiato "le norme giuridiche necessarie", si "sono create le condizioni che permettono di annunciare l'inizio dei compiti di riordino a partire dal primo gennaio", ha detto Diaz-Canel in un discorso trasmesso alla televisione di stato. Rompendo una doppia circolazione monetaria inaugurata negli anni novanta, scompare dunque la moneta spesa per le transazioni con l'estero e il turismo. Nel paese circolerà il solo peso cubano, la divisa tradizionalmente usata per gli stipendi di gran parte degli isolani, alla quale verrà applicato un tasso di cambio di 24 dollari. (Res)