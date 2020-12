Business news: Brasile, settore servizi cresciuto dell'1,7 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è cresciuto dell'1,7 per cento a ottobre, rispetto a settembre, ma mostra un calo del 7,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) che evidenzia come, nonostante il quinto risultato positivo consecutivo, il settore non sia ancora riuscito a recuperare le perdite generate nel corso della pandemia di coronavirus. Tra giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre il settore ha accumulato una crescita dell'15,8 per cento. Il risultato, tuttavia, non è stato ancora sufficiente per recuperare il calo del 19,8 per cento registrato tra febbraio e maggio. (Res)