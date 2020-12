Business news: Brasile, governo azzera i dazi all'importazione di revolver e pistole semiautomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha deciso di azzerare i dazi all'importazione di revolver e pistole semiautomatiche, attualmente fissato al 20 per cento del valore del prodotto. In base a quanto stabilito dalla Camera del commercio estero (Camex) del ministero dell'Economia brasiliano la riduzione entrerà in vigore a partire da gennaio 2021. Il provvedimento, pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale e ripreso dalla stampa locale, specifica che l'esenzione dall'aliquota non si applica ad alcuni tipi di armi, come quelle "avancarica", pistole lanciarazzi, revolver a salve e pistole ad aria compressa o a gas. Azzerando la tassa di importazione il Brasile include revolver e pistole in un elenco di prodotti "eccezionali" con tariffe diverse da quelle praticate da altri paesi del Mercosur (Argentina, Uruguay e Paraguay). (segue) (Res)