Business news: Messico, Senato approva riforma su valuta straniera, preoccupazione della Banca centrale

- Il Senato del Messico ha approvato una riforma della legge sulla Banca centrale (Banxico) che ha sollevato la preoccupazione della stessa autorità monetaria. Il provvedimento, che passa ora all'esame della Camera dei deputati, stabilisce per le banche l'obbligo di accettare biglietti e monete straniere, in un tentativo di rendere più fluide le operazioni turistiche e facilitare il rimpatrio per i migranti. Qualora gli istituti non dovessero ricollocare il denaro nel mercato interno o rimandarlo nei paesi d'origine, Banxico può intervenire acquistandolo a prezzi concordati con il ministero delle Finanze e la Commissione nazionale bancaria e di valori, e usarlo come riserva internazionale. A fine novembre Banxico aveva avvertito del rischio che flussi di denaro provenienti da attività illecite potessero entrare nel circuito monetario, esponendo gli istituti finanziari del paese a sanzioni internazionali. (Res)