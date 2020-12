Business news: Messico, Lopez Obrador, proscedono indagini su presunte tangenti Vitol a Pemex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha detto che le autorità nazionali stanno effettuando indagini sulle tangenti che la compagnia energetica Vitol, con sede nei Paesi Bassi, avrebbe pagato a dirigenti della Pemex (Petroleos de México) tra il 2015 e il 2020. A inizio del mese la Vitol aveva accettato il pagamento di una sanzione di 135 milioni di dollari per chiudere le indagini che il Dipartimento di Giustizia degli Usa aveva aperto per diversi casi di corruzione denunciati in Brasile, Messico ed Ecuador. "Si indaga e, se è tutto vero, si puniranno i responsabili", ha detto il presidente ne corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Dopo lo scandalo, la Petroecuador ha deciso di escludere Vitol dalla lista dei possibili fornitori, decisione che secondo alcune fonti stampa avrebbe preso anche Pemex, ma non ancora in modo ufficiale. Il presidente, che ha fatto della lotta al malaffare la sua principale bandiera politica, ha promesso femrezza anche nei confronti della compagnia nazionale, assicurando che il governo non ha nessuna intenzione "di coprire nessuno". (Res)