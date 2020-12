Bielorussia: leader dell’opposizione Tikhanovkaya inizia tour a Berlino e Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell'opposizione bielorussa in esilio ed ex candidata alla presidenza, Svetlana Tikhanovkaya, inizia oggi un tour di quattro giorni che la vedrà dapprima a Berlino e successivamente a Bruxelles per tenere colloqui con alti funzionari tedeschi e belgi, nonché con i rappresentanti delle istituzioni dell'Ue. “Svetlana Tikhanovskaya visiterà Berlino e Bruxelles dal 13 al 16 dicembre per svolgere il compito più urgente: fermare la violenza e la repressione contro i bielorussi. Questo è il primo passo verso un dialogo politico che dovrebbe portare a una risoluzione della crisi politica in Bielorussia e a nuove elezioni presidenziali”, si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina web di Tikhanovskaya, che nel corso del suo tour dovrebbe incontrare, tra gli altri, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il presidente del Bundestag, Wolfgang Schauble, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, e il primo ministro belga Alexander De Croo. La Bielorussia sta vivendo disordini politici dalle elezioni del 9 agosto scorso, quando la vittoria del presidente in carica Alexander Lukashenko, dichiarata dalla Commissione elettorale di Minsk, non è stata riconosciuta dall'opposizione. Da allora proteste antigovernative su larga scala sono state indette dall'opposizione e dai suoi sostenitori che considerano Tikhanovskaya la vera vincitrice. Pochi giorni dopo le elezioni la leader dell'opposizione è fuggita in Lituania, da dove continua a raccogliere il sostegno dei leader europei che non riconoscono la rielezione di Lukashenko e hanno imposto sanzioni mirate contro i funzionari bielorussi, citando presunte frodi elettorali e violenze contro i manifestanti. (Rum)