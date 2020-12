Usa: via libera alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Robert Redfield, ha dato il via libero definitivo alla somministrazione del vaccino Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech a persone di età pari o superiore a 16 anni. Lo rende noto la stessa Cdc agenzia in una nota, secondo cui Redfield ha accettato la raccomandazione del Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione dell'agenzia, arrivata ieri. Venerdì scorso invece la Food and Drug Administration (Fda) aveva concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza per il vaccino Covid-19 di Pfizer e BioNTech. Pfizer ha iniziato a spedire i suoi vaccini nella giornata di oggi e le prime spedizioni sono attese per domani mattina. (Nys)