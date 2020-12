Business news: Argentina-Italia, incontro ministro Guzman e ambasciatore a Roma, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziamento della relazione strategica bilaterale tra Argentina ed Italia è stato al centro dell'incontro tenuto a Buenos Aires tra il recentemente nominato ambasciatore argentino a Roma, Roberto Carles, ed il ministro dell'Economia, Martin Guzman. "Con il nuovo ambasciatore in Italia Roberto Carles abbiamo coordinato azioni congiunte per potenziare la relazione strategica bilaterale", ha scritto Guzman in un messaggio pubblicato al termine della riunione sul suo profilo Twitter. "Continuiamo a stringere i legami con un paese al quale ci unisce un grande vincolo culturale, storico ed economico e che l'anno prossimo presiederà il G20", ha aggiunto il ministro argentino. Per parte sua l'ambasciatore Carles ha definito l'incontro -al quale ha partecipato anche il segretario per gli Affari internazionali del ministero, Maria Colodenco- come "positivo". "In vista della presidenza italiana del G20 lavoriamo su un'agenda per potenziare la relazione bilaterale", ha quindi aggiunto l'ambasciatore argentino sul suo profilo Twitter. (Res)