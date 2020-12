Business news: Ecuador, spagnola Solarpack realizzerà parco solare fotovoltaico da 258 Mw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Solarpack si è aggiudicata un contratto di concessione ventennale indetta dal ministero dell'Energia e delle Risorse naturali dell'Ecuador per la costruzione, la gestione e la manutenzione di un progetto solare fotovoltaico da 258 Mw. Come riferisce il quotidiano "El Espanol", il progetto si realizzerà a El Aromo, nella provincia di Manabí, e genererà circa 340 GWh all'anno e dovrebbe essere completato entro la fine del 2022. Con questa aggiudicazione Solarpack continua nella sua strategia di diversificazione geografica messa in atto negli ultimi anni. (Res)