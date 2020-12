© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La task force del premier non "offende" il ministro dello Sviluppo economico. "No, il percorso proposto dal presidente del Consiglio è l'unico possibile, è stato proposto un testo in Consiglio dei ministri che andava discusso e analizzato e che poi faceva un percorso parlamentare", ha chiarito Stefano Patuanelli ospite di "Che tempo che fa" su Rai3. (Rin)